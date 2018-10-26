Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Время потребовало перемен

Москва, , 14:58 — REGNUM На организационном заседании Российско-южнокорейского делового совета его председателем избран президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов.

«Сегодня надо, чтобы совет возглавила мощная промышленная компания, ориентированная на длительную перспективу взаимодействия с бизнесом Южной Кореи. Само время потребовало перемен в развитии российско-южнокорейских деловых отношений», — так прокомментировал решение членов делового совета Президент ТПП РФ Сергей Катырин (совет работает при торгово-промышленной палате).

Он считает, что для южнокорейского бизнеса выгодно инвестировать в Сибирь и Дальний Восток.

«Более плотное взаимодействие с российскими регионами, особенно в Сибири и Дальнем Востоке, — вот привилегия для южнокорейского бизнеса, — считает Сергей Катырин. — Привилегия и в плане географического положения, и в том смысле, что, в частности, южнокорейский судостроительный опыт, опыт в сооружении портов будет здесь, как нигде, кстати. Страна также готова инвестировать в строительство железной дороги в Россию через Северную Корею, которая, похоже, начинает понемногу открываться миру, а это новые потенциальные возможности «, — отметил Сергей Катырин.

Для России Южная Корея сегодня — один из основных партнеров на мировом рынке, в этом году взаимный товарооборот, по прогнозу, превысит 20 млрд долларов.

Надо чаще встречаться, хорошо слушать, хорошо слышать и работать — такую идеологию предложил совету Алексей Рахманов. Основа сегодняшнего и завтрашнего взаимодействия и взаимного доверия, по его мнению, — это массив уже реализованных и реализуемых совместных бизнес-проектов. Прежде всего, надо понять, какие из них действительно первоочередные и наиболее значимые, и заняться ими, подчеркнул Алексей Рахманов.