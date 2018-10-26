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В Астане планируют приватизировать поликлиники

Экономика

Городские власти считают, что повысится качество услуг

В Астане планируют приватизировать поликлиники
Деньги в медицине

Астана, 26 октября 2018, 15:04 — REGNUM  Управление общественного здравоохранения Астаны прорабатывает требования и индикаторы оценки качества потенциальных инвесторов для приватизации поликлиник, сообщает 26 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на главу управления Камалжана Надырова.

По его словам, приватизация поликлиник будет запущена в ближайшее время. Глава управления считает, что после приватизации повысится конкуренция между учреждениями здравоохранения, что повысит качество медицинских услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, 25−26 октября в Астане прошла глобальная конференция по первичной медико-санитарной помощи. В рамках мероприятия министерства здравоохранения России и Казахстана подписали меморандум о сотрудничестве.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия и Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве в здравоохранении

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Приватизация госактивов
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