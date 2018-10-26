Теперь официально: электричество для потребителей Литвы резко подорожает

Вильнюс, , 14:52 — REGNUM Литовская госкомиссия по контролю цен и энергетики приняла решение о повышении тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей сразу на 15%, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как сегодня, 26 октября, объявила сама комиссия, тариф составит 7,760 центов без НДС за киловатт-час для потребителей, получающих электроэнергию из сетей среднего напряжения (в настоящий момент 6,720 центов за киловатт-час) и 10,317 центов за киловатт-час для потребителей, подключенных к сетям низкого напряжения (сейчас 8,981 центов за киловатт-час).

Комиссия объяснила решение повысить тарифы общим подорожанием электроэнергии на рынке. Отметим, что цена на электричество повышалась на рынке Прибалтики весь 2018 год, однако это не касалось бытовых потребителей и в первую очередь влияло на доходы поставщиков. Ранее в Литве уже анонсировали повышение для потребителей, а ссылались на отсутствие собственных генерирующих мощностей и в целом дорогую электроэнергию в регионе.

Напомним, Литва, как и все страны Прибалтики, до 2025 года (включительно) намерена выйти из единой постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ, официальный Вильнюс не желает покупать электричество с Востока по политическим причинам, на уровне закона действует запрет покупки дешёвой электроэнергии с Белорусской АЭС.