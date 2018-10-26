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В Германии назвали неизменной позицию по «Северному потоку – 2»

Экономика

«Речь идёт прежде всего о коммерческом проекте»

В Германии назвали неизменной позицию по «Северному потоку – 2»
Иллюстрация: Nord-stream2
Погрузка труб в порту Мукран в Германии

Берлин, 26 октября 2018, 14:48 — REGNUM  Позиция правительства Германии по проекту газопровода «Северный поток — 2» остается неизменной, это — коммерческий проект, заявила 26 октября на брифинге заместитель официального представителя правительства страны Ульрике Деммер.

«Она (позиция по проекту газопровода) остается неизменной. Речь идёт прежде всего о коммерческом проекте», — заявила Деммер.

Вместе с тем она отметила, что транзит российского газа через Украину в Европу должен быть сохранен.

Напомним, на сегодняшний день против строительства «Северного потока — 2» выступает несколько стран, в том числе Украина, не желающая терять доходы от транзита газа из России, и США, лелеющие планы экспорта в Европу своего СПГ.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2» пройдёт по дну Балтийского моря из России в Германию. Его протяжённость превысит 1,2 тыс. км, а пропускная способность составит 55 млрд м³ газа в год.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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