В Северо-Казахстанской области намолотили более 5 млн тонн зерна

Петропавловск, Казахстан, , 15:00 — REGNUM По итогам уборочной кампании хлеборобы Северо-Казахстанской области намолотили 5,3 млн тонн зерна или 24% от всего урожая в Казахстане, сообщили 26 октября в пресс-службе акимата (администрации) Северо-Казахстанской области.

Средняя урожайность с одного гектара составила 19 центнеров. В 2017 году этот показатель составил 18,2 центнера с гектара, а средний показатель 2018 года по республике — 14,8.

Аграрии Северо-Казахстанской области также завершили уборку картофеля и овощей. Площадь посадки картофеля в 2018 году увеличилась с 27 до 37 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил аграриев страны с завершением уборочной кампании. Обращение президента было зачитано на республиканском совещании Astana Agroforum-2018.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев поздравил аграриев с окончанием уборочной кампании