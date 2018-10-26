Пятница, 26 Октября 2018 года
15:18:12 МСК

Абсолютная беспомощность — глава Крыма оценил работу властей Симферополя

Экономика

Похоже, что у руководства республики лопнуло терпение

Симферополь, 26 октября 2018, 14:21 — REGNUM  Несмотря то, что администрации Симферополя было выделено 1,4 миллиона рублей на подготовку технической документации и дальнейшего выхода на капитальный ремонт дорог, результатом оказался полный транспортный коллапс и абсолютная беспомощность в части организации проведения работ. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«На каждом из объектов недостаточное количество рабочей силы, отсутствие согласования отдельных вопросов с ГИБДД является показательным моментом для определения эффективности действий администрации. Также отсутствуют подвижки по вопросу вывоза ТКО. Более того, ситуация с каждым днём ухудшается, а за прошедшие четыре месяца администрация так и не выполнила своего обещания по ремонту 23 единиц техник», — отметил Сергей Аксёнов.

По его словам, отдельная тема, которая волнует всех жителей и гостей столицы, — организация движения маршрутного транспорта, где также «ситуация аховая».

Напомним, ранее глава администрации Симферополя Игорь Лукашёв поставил себе «неуд» за первый год своей работы на данном посту.

«Где-то к «троечке» приближаемся. Нужно время, чтобы реализовать проекты, найти место для их реализации, создать команду людей, которые будут работать, определить штат. Ведь это не так просто сегодня — взять на работу людей, которые могли бы выполнить задачи, стоящие перед муниципалитетом», — отмечал Лукашёв.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Городское благоустройство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить