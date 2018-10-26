Виталий Мутко в Югре пообещал приезжать и оценивать «мяч в руках»

Ханты-Мансийск, , 14:13 — REGNUM В Ханты-Мансийске необходимо продумать маршрут для велосипедистов, замкнуть логистическую сеть велодорожек. Такого мнения придерживается вице-премьер Виталий Мутко, который посетил 26 октября несколько социально значимых строительных объектов в Ханты-Мансийске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей правительства ХМАО.

Виталий Мутко осмотрел квартиры в домах нового микрорайона «Иртыш». На территории микрорайона расположены плоскостные спортивные сооружения, хоккейный корт, билдинг-сад, что было положительно оценено вице-премьером.

Заместитель председателя правительства России особо заинтересовался горнолыжным комплексом «Хвойный урман» в микрорайоне «Южный», особенностями которого являются дворы без машин, многофункциональный корт-трансформер, билдинг-сад, разновозрастное зонирование детских площадок.

Вице-премьер также пообщался с жильцами одного из домов. Молодые люди сообщили, что являются велосипедистами. Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин сообщил, что ежегодно в городе вводится около пяти километров велосипедных дорожек.

«Необходимо продумать маршрут для велосипедистов, замкнуть логистическую сеть велодорожек. Это целая философия. Можно к этой работе подключить компании, занимающиеся прокатом велосипедов», — отметил Виталий Мутко.

Кроме того, заместителю председателя правительства России представили проект по обустройству общественной территории, разработанный в рамках инициативного бюджетирования. Общая площадь задуманного составляет три гектара. Здесь планируется организовать парк с многофункциональными зонами.

«Расселять аварийные дома мы поможем. А вот что касается устройства общественных пространств — мяч у вас в руках: подумайте над этим. До середины 2019 года у вас есть возможность поработать над этим вопросом. Мы вместе с вами будем заниматься этим проектом. Я буду приезжать, оценивать, что сделано», — обратился Виталий Мутко к представителям общественности.

Встретившись с общественниками из числа коренных народов Севера, Виталий Мутко пообщался с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

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