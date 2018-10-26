Топилин о беспрецедентном росте зарплат: «Я ничего себе не придумываю»

Москва, , 14:06 — REGNUM Заявление о беспрецедентном росте заработных плат в России в 2018 году было сделано на основе данных Росстата, а не взято из головы. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, комментируя озвученную на правительственном часе в Совфеде информацию.

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«Я опираюсь на данные Росстата, ничего от себя не придумываю», — сказал глава Минтруда РФ в ходе Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Чиновник отметил, что надо уметь хорошие новости оценивать позитивно.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября на заседании Совета Федерации министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин заявил, чтозарплаты в 2018 году выросли как в номинальном, так и в реальном выражении, причём рост был «беспрецедентным». Согласно данным статистики, рост среднемесячной начисленной зарплаты работников составил 11% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Директор Высшей школы финансовых технологий Финансового университета, кандидат экономических наук Дмитрий Трофимов расценил слова Топилина как «попытку на скорую руку отчитаться об успехах в экономике как следствие выполнения мер, обозначенных президентом РФ».

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