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Республика Алтай к зиме готова

Экономика

Свидетельства тому — паспорта готовности работы в зимних условиях, полученные всеми муниципалитетами

Республика Алтай к зиме готова
Josh Wedin
Теплая батарея

Горно-Алтайск, 26 октября 2018, 13:58 — REGNUM  Власти Республики Алтай рапортуют о полной подготовке к зиме. По данным сайта республиканского правительства, все десять муниципальных районов Республики Алтай и Горно-Алтайск своевременно получили соответствующие паспорта готовности.

«Горный Алтай из года в год демонстрирует хорошие показатели как в подготовке к осенне-зимнему периоду, так и в его прохождении», — заявил глава Республики Алтай Александр Бердников. Он также напомнил, что зимы в регионе бывают довольно суровыми.

Напомним, паспорта готовности к зиме выдаются комиссией Сибирского управления Ростехнадзора по итогам проверки всех систем к работе в холода. На основании этой процедуры и был сделан вывод, что в Республике Алтай досрочно принят весь комплекс мер, необходимых для бесперебойной подачи тепла в дома и на объекты социальной инфраструктуры.

Опережение плана составило ровно три недели.

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