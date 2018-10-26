Подсказка Кремлю — даёшь энергетическую блокаду Украины: обзор энергетики

Андрей Стеценко, , 16:30 — REGNUM

Приватизация

Директор Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко в комментарии для «ГолосUA» утверждает, что, несмотря на еженедельные победные реляции со стороны Минэкономразвития, полностью провалившейся следует считать не только большую, но и т. н. «малую» приватизацию. По его мнению, ни один находящийся в здравом уме зарубежный инвестор до завершения периода выборов (весной 2019 года на Украине должны пройти президентские выборы, осенью — парламентские) не рискнёт вкладывать в украинские активы.

Но в министерстве бы с этой оценкой не согласились. Там большие надежды возлагают на прибытие на Украину официальной торговой миссии США (ожидается в конце октября). В министерстве намекнули, что рассчитывают на участие американских компаний в аукционе по продаже энергогенерирующей компании «Центрэнерго».

Как раз к приезду торговой миссии кабмин опубликовал условия приватизации компании. Ранее была известна только стартовая цена (5,9 млрд грн за 78,2% акций). Теперь же известно, что покупателю также придётся:

— уплатить в госбюджет 30% прибыли компании за 2018 год. Это ещё как минимум 0,5 млрд грн, если исходить из расчёта, что прибыль будет не меньшей, чем в 2017 году;

— обеспечить охрану всех трёх электростанций;

— инвестор не имеет права сокращать установленную мощность станций;

— инвестор не должен допускать задолженности по заработной плате перед персоналом, а также заботиться о достаточных запасах топлива;

— покупатель обязуется участвовать в мероприятиях по возможности работы «Центрэнего» в энергосистеме континентальной Европы (ENTSO-E).

Впрочем, есть и некоторые уступки со стороны кабмина. Скажем, член Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR) Андрей Бойцун указывает, что впервые в украинской практике в условиях были выписаны warranties and indemnities:

«…Продавец гарантирует возмещение покупателю убытков, которые Центрэнерго потенциально могло нанести третьим сторонам до его продажи», — пишет он в материале для издания «Новое время».

Т. е. покупатель не будет обязан уплачивать, скажем, долги «Центрэнерго», возникшие до продажи и о которых его не поставили в известность. Также эксперт указывает, что уровень выплаты дивидендов для «Центрэнерго» установили на минимум.

Однако даже если прав Охрименко, а не чиновники минэкономразвития, это не означает, что в этом или даже в будущем году аукционов не будет совсем. Ту же «Центрэнерго» с радостью купит основной претендент — «смотрящий» от президента Порошенко за угольной отраслью Виталий Кропачёв, для которого это тотальное недоверие к Украине и предвыборный период только на руку: меньше конкурентов. Кстати, бизнесмену придётся вывести на аукцион «нанайского мальчика» (подставную компанию), поскольку правительство обязало Фонд госимущества отменить конкурс, если будет подана только одна заявка. Причём вторым участником должна быть зарубежная компания.

К малой приватизации на Украине решили привлечь ПФТС (биржу), которая прежде занималась электронными аукционами только государственных ценных бумаг. Об этом стало известно от пресс-службы биржи. Пока же за два месяца от старта малой приватизации поступления в бюджет составили 285 млн грн — заявил в Раде первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов. Чиновник явно оценивает процесс как очень успешный.

«Мы продаем сейчас более чем на 30 площадках… Провели уже более 200 успешных аукционов. Рекорд — 32 успешных аукциона, которые прошли за 1 день. Сумма, которую уже привлек в государственный бюджет и бюджеты местного уровня, составляет на сегодня 285 млн грн… В продаже остается еще около 1000 объектов, которые уже заведены в базу и найдут своего покупателя», — проинформировал депутатов Нефедов.

Валюта

По состоянию на 26 октября Нацбанк установил официальный курс доллара на Украине на уровне 28,33 грн (+0,3 грн с 19 октября). Как мы и предполагали неделю назад, период укрепления гривны завершился. Евро вырос до 32,34 грн (+0,09 грн). Рубль — до 0,430 грн (+0,004 грн).

Курс «межбанка» 25 октября остановился на уровне 28,35−28,37 грн (+0,27 грн), причём доллар завершил день на росте: утром того же дня торги стартовали с 28,32−28,35 грн/долл, к середине дня курс опустился до 28,32−28,34 грн, однако затем вырос до указанных значений.

На «чёрном рынке» с прошлой недели курс вырос, но не так сильно, как на межбанке или у НБУ: 28,22−28,27 грн (+0,18 грн). Что приводит к несколько нелепым ситуациям — в банках можно найти более выгодный курс приёма валюты, чем в обменниках.

Для удовлетворения спроса рынка на валюту Нацбанку пришлось продать накануне 20 млн долл.

Председатель правления RwS bank Владислав Кравец уверен, что игроки рынка скупают валюту в ожидании ослабления курса гривны. Т. е. одни хотят сохранить, другие — быстро заработать. Однако он указывает и на иные причины — на Украине попросту нет иных надёжных и доходных способов долгосрочного и краткосрочного инвестирования.

«Если будет расти доходность по депозитным сертификатам Нацбанка и гособлигациям Минфина, то гривна будет активнее направляться в эти инструменты, а не в покупку валюты», — говорит он в комментарии для «Страна.ua».

МВФ

После очень долгих переговоров Украина и МВФ всё-таки договорились о новой кредитной программе. Фонд пообещал Украине 3,9 млрд долл. в течение 14 месяцев — именно на столько рассчитана программа. Это «быстрые деньги» — то есть их быстро дают, но и вернуть придётся очень скоро. Для сравнения: действующая программа EFF была подписана в 2015 году на 4 года, а вернуть полученные средства нужно будет до 2025 года. А вот кредиты, полученные по программе Stand-by необходимо возвращать уже через 1,5−2 года после окончания действия программы.

В МВФ поставили условие: Фонд одобрит программу только после принятия Украиной госбюджета — 2019. Следовательно, самый ранний срок для этого — февраль-март 2019 года. Т. е. вернуть эти 3,9 млрд нужно будет примерно к концу 2021 года либо к середине 2022 года. Что значительно увеличит текущие выплаты Фонду на эти годы: по состоянию на сегодня в 2020—2024 гг. Украине предстоит возвращать по 472,7 млн долл. Если же МВФ одобрит новую программу, то в 2020 и 2022 гг. Украина будет возвращать примерно по 1,447 млрд долл., а в 2021-м — 2,422 млрд (расчёт приблизительный).

Однако в НБУ надеются, что МВФ сможет рассмотреть вопрос более оперативно, а деньги Украина получит уже в текущем году.

Агентство Standard & Poor's Global Ratings установило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Украины на уровне «В-/В». Прогноз S&P появился уже после новости о согласовании Украиной и МВФ новой кредитной программы и опирается на то, что она будет одобрена Фондом.

«Мы считаем, что новое соглашение с МВФ поможет Украине выполнить ее значительные внешние долговые обязательства, погашение которых наступает в следующем году, и в то же время проводить взвешенную макроэкономическую политику в год президентских и парламентских выборов», — говорится в комментарии агентства.

Украине приходится брать деньги у МВФ, чтобы покрыть долги прошлой власти — так объяснили необходимость новой кредитной программы президент Украины Пётр Порошенко и премьер-министр Украины Владимир Гройсман. В частности, последний на заседании правительства описал проблему следующим образом:

«Речь идёт о том, что если мы не сможем продолжить сотрудничество с нашими международными партнерами, мы окажемся в состоянии, когда мы не можем обслуживать те долги, которые взяли до нас. И, к моему большому сожалению, это может привести к тому, что Украина будет введена в дефолт».

Однако президент Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук опровергает это:

«Кабмин Азарова в 2013-м окончательно погасил кредит МВФ 2008 года, который взяла Тимошенко, когда начался мировой кризис. И при этом не повысил тарифы для населения. В 2019-м году Украина должна вернуть МВФ 6,8 млрд долларов из кредита, полученного Яценюком (и одобренного Порошенко) в 2014—2015 годах. Тарифы были повышены с 70 коп. до 3,6 грн за куб [эксперт ошибся — до 7,18 грн, тариф 3,6 грн применялся только при потреблении до 200 кубометров в месяц — ред.]. А в 2016-м Гройсман и Порошенко подняли тарифы с 3,6 до почти 7 грн за куб. И с ноября 2018-го цена на газ увеличена до 8,5 грн за куб», — анализирует Корнейчук.

Вывод — Гройсман и Порошенко сегодня отдают не долги Азарова и Тимошенко, а свои собственные, постмайданные.

Топливо

По состоянию на вечер 25 октября за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 32,99 грн (-0,01 грн с 18 октября, +4,59 грн с начала года), за литр А-92 — 31,98 грн (-0,01 грн с 18 октября, +5,05 грн с начала года). Таким образом, ценовой «отскок» завершился. Учитывая же наметившийся рост курса доллара, уже на следующей неделе мы увидим обратную динамику.

Как и неделю назад, дизтопливо ведёт себя совсем не так, как бензины. Его розничная цена сравнялась со стоимостью А-92 — 31,98 грн (+0,14 грн с 18 октября, +6,71 грн с начала года). Рискуем ошибиться, однако похоже, что это произошло впервые в истории Украины.

Стоимость литра автогаза также выросла — до 16,28 грн/л (+0,26 грн). Согласно собственному мониторингу рынка информагентства УНИАН, цены на автогаз на этой неделе поставили исторический рекорд. Игроки рынка указывают, что ключевая проблема — в нерасторопности «Укрзализныци»: до грузополучателей никак не доедут 300 цистерн с СПБТ.

Снижение цен на бензин на этой и на прошлой неделе аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко объясняет объективными факторами.

«Наш рынок завязан прежде всего на европейском, там действительно снизились котировки…», — пояснил он корреспонденту издания «Обозреватель».

Консультант Merrill Lynch по странам Восточной Европы Владимир Самохин пугает украинцев масштабной энергетической блокадой со стороны России.

«Первое и очевидное, что может предпринять российское правительство с подачи Путина, — это прервать поставки энергоносителей. До сих пор в Украину поступает много российского угля, сжиженного газа, нефтепродуктов. Прекратить поставки прямо в преддверии зимы — значит создать накануне выборов массу проблем официальному Киеву. Это простой и самый быстродействующий способ, его последствия проявятся буквально завтра», — анализирует Самохин.

Что же, можно лишь посочувствовать компании Merrill Lynch, которой приходится пользоваться советами таких консультантов.

Разное

В прошлый раз мы говорили о том, что на сегодняшний день Украина, по данным МВФ, — беднейшая страна в Европе. Этот факт получил сразу 2 подтверждения. Во-первых, согласно результатам ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report, Украина заняла в нём 123-ю позицию с результатом 1563 долл. на одного взрослого жителя. Всего в рейтинге 140 позиций. Согласно данным МВФ, по уровню ВВП Украина опережает только страны Африки и ЮВА. Однако по уровню богатства некоторые страны Африки (Кения, Лесото) и ЮВА (Непал, Бангладеш) опережают Украину. Не говоря уж о том, что уровень благосостояния Сирии, (в которой с 2011 года идёт гражданская война и половина страны лежит в руинах), лишь немногим меньше, чем благосостояние Украины — 1190 долл.

Standard&Poor's также фактически подтвердила то, что Украина — беднейшая в Европе. Правда, у S&P она вторая после Таджикистана, однако это довольно спорное решение — относить Таджикистан к Европе. К тому же, по оценке аналитиков агентства, украинцы остаются на 30% беднее, чем в 2013 году.

«Уровень благосостояния Украины в расчете на душу населения остается низким. Несмотря на рост номинального ВВП — в среднем почти на 20% начиная с 2016, показатель ВВП на душу населения (по оценкам, 2 800 долларов в 2018-м) составляет лишь 70% показателя 2013-го», — говорится в исследовании агентства.

Также агентство Standard & Poor's спрогнозировало ряд ключевых экономических показателей для Украины на ближайшие годы: курс гривны, уровень инфляции, рост ВВП. К концу текущего года S&P ждёт снижения курса до 29,5 грн/долл., а также инфляции в размере 10,3% и 3% роста ВВП. В последующие годы эта тройка показателей такова:

2019 год: 30,3 грн/долл., 7,5% инфляции и 2,5% роста ВВП;

2020 год: 31,2 грн/долл., 7% инфляции, 3% роста ВВП;

2021 год: 32,1 грн/долл., 7% инфляции, 3% роста ВВП.

Этот прогноз также опирается на ожидание одобрения новой кредитной программы МВФ.

Любопытно сравнить вышеприведенные цифры с ожиданиями Нацбанка Украины. В НБУ ранее прогнозировали 8,9% инфляции в 2018 году, однако теперь скорректировали свою оценку до 10,1% при росте ВВП 3,4%. В 2019 году в НБУ ждут 6,3% инфляции (ранее — 5,8%) и замедления роста ВВП до 2,5%. В 2020-м по их расчётам экономика должна вырасти на 2,9%, а инфляция составит всего 5%.

IHS Markit характеризует украинскую экономику с иной точки зрения. Организация провела исследование рискованности экономик 190 стран мира. Украина заняла в нём 8-е место, т. е. вошла в десятку самых рисковых экономик мира.

«Украина по-прежнему уязвима перед неблагоприятными внешними финансовыми условиями из-за хронического дефицита текущего счета и бюджетного дефицита, которые требуют внешнего финансирования; слабого покрытия импорта; дорогого доступа к рынкам капитала и очень высокого соотношения долга к внешним доходам. Эти слабости усугублялись, когда внешняя и внутренняя политическая нестабильность сошлись», — говорится в комментарии к результатам исследования.

Для иллюстрации разницы: Россия занимает в этом рейтинге 140-ю (!) позицию.

Французская компания АХА Group (специализируется в сфере страхования) заявила об уходе с украинского рынка. Руководство компании решило пойти на ликвидацию украинского подразделения, даже несмотря на прибыль (137 млн грн за 9 месяцев 2018 года, что в 14 раз больше, чем за аналогичный период 2017 года). Комментариев относительно этого решения пока не последовало.

В сентябре промышленное производство на Украине сократилось на 1,3% в сравнении с сентябрём прошлого года, сообщает Госстат. Падение наметилось уже в августе (-0,5%), тогда как в мае-июле производство, наоборот, росло. По итогам 9 месяцев производство в плюсе (+1,8%), однако рост замедляется. Скажем, за полгода производство выросло на 2,5%.

Условный экономический показатель — мясная корзина — подорожала за год до 487 грн (+66 грн).

«…Стоимость курятины вплотную приблизилась к стоимости свинины и говядины. Ее цена на конец сентября составила 103 грн за килограмм, тогда как свинина стоит 118 грн, а говядина 126 грн. Такую небольшую разницу между мясом, себестоимость которого сильно отличается, трудно найти в других странах. И это может привести к тому, что вместо свиней и коров на селе будут держать улиток, поскольку для их выращивания много не надо», — сообщает председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. В мясную корзину входит килограмм курятины, по килограмму свинины и говядины, а также сало.

Причина такого резкого роста стоимости куриного мяса в том, что Украина активно продаёт его в ЕС, из-за чего цена на внутреннем рынке стремится к экспортной.

Одна из причин замедления промпроизводства — сокращение производства стали. В рейтинге мировых производителей стали Украина опустилась с 12-го на 13-е место с результатом 1,787 млн тонн за сентябрь (-7,6% к сентябрю прошлого года). Впрочем, причина не только в сокращении производства на Украине, но и в росте производства на Тайване, который теперь и занимает 12-е место с 1,925 млн тонн. Нужно отметить, что площадь Тайваня в 16 раз меньше площади Украины, и островное государство не имеет собственных запасов железной руды.

Число получателей субсидий на оплату ЖКУ сократилось с 6,232 млн семей (1 октября 2017 года) до 2,617 млн семей (1 октября 2018 года). Причина такого сокращения — ужесточение норм. Скажем, в 2017 году при отсутствии справки о доходах на 1 члена семьи записывали доход, равный 2-м минимальным зарплатам. В 2018-м году насчитывают уже 3, так что часть кандидатов отсекли автоматически.

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