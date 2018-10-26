Новое соглашение Украины и МВФ: «Долговая удавка и крах экономики»

Киев, , 13:38 — REGNUM Стратегию «реформ» нынешней украинской власти можно изложить в нескольких словах — «Занимай, чтобы отдавать. Отдавай, чтобы занимать», заявил журналистам сегодня, 26 октября, украинский политик и общественный деятель Виктор Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что 19 октября, сразу после очередного повышения цен на газ для населения Украины МВФ и власти в Киеве заявили, что договорились об экономической политике в отношении нового 14-месячного соглашения stand-by. Предполагается, что новый документ заменит соглашение в рамках EFF, утвержденное в марте 2015 года, и срок его действия истечет в марте 2019 года. Стороны заявили, что новый SBA с запрошенным доступом к 2,8 млрд SDR (эквивалент 3,9 млрд долл.) послужит основой для экономической политики властей Украины в 2019 году.

Член партии «За життя», лидер «Украинского выбора — Права народа» объяснил прессе, почему вместо того, чтобы изыскивать дополнительные ресурсы на освобождение от долговой кабалы, правительство Владимира Гройсмана в настоящий момент направило все силы на получение новых ссуд от Фонда. Политик обратил внимание на заявление аналитика американского центра Atlantic Council Андерса Аслунда, по оценкам которого при выполнении всех условий кредиторов Украина сможет привлечь порядка $8 млрд.

«И украинская власть, и Андерс Аслунд (не так давно, кстати, прогнозировавший, что МВФ и Евросоюз не дадут Украине кредитов до президентских выборов) уповают исключительно на займы. Так, и. о. министра финансов Оксана Маркарова уже объявила, что Украина готовится к выпуску евробондов. В СМИ даже появилась информация, что это будут 10-летние евробонды, номинированные в долларах», — подчеркнул Медведчук.

В этом контексте лидер «Украинского выбора» напомнил, что на начало осени текущего года совокупный государственный долг Украины превысил 2,1 трлн грн, увеличившись в гривневом выражении в 3,6 раза по сравнению с концом 2013 года.

«По последним оценкам МВФ, в 2018-м госдолг страны составит 70,5% ВВП. В то время как на конец 2013 года этот показатель едва превышал 40% ВВП», — уточнил политик.

Долги «предшественников» и постмайданной «реформаторской» власти ложатся непосильным грузом на плечи каждого украинца, считает лидер «Украинского выбора».

«По признанию премьера Владимира Гройсмана, на обслуживание госдолга Украина ежегодно тратит 130 млрд грн. Во власти уже сегодня главной проблемой Украины называют необходимость выплатить по долгам более 400 млрд грн в 2019-м (это едва ли не 40% бюджета страны на следующий год). В ближайшие пять лет стране предстоит вернуть $33 млрд. Причем на кабальных условиях приснопамятной Натальи Яресько. Но вместо того, чтобы стимулировать рост экономики и таким образом изыскивать дополнительные ресурсы на освобождение от долговой кабалы, правительство направило все силы на получение новых ссуд», — констатирует политик.

Он также отметил, что, согласно исследованию компании IHS Markit, украинская экономика — одна из наиболее уязвимых перед внешними факторами.

«Из 190 стран мира Украина заняла 8-е место по этому показателю, попав в топ-10 самых уязвимых стран по классификации ООН (наряду с Суданом, Нигером, Йеменом, Эфиопией). А среди развивающихся государств Украина оказалась самой уязвимой в рейтинге IHS Markit. При этом болезненная зависимость от кредитов МВФ еще больше ослабляет позиции Киева, лишая Украину как экономической, так и политической независимости», — предостерегает Виктор Медведчук.

25 октября представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил — в фонде уверены, что реализация реформ и сбалансированная макроэкономическая политика приведут Украину к экономическому успеху. По его словам, последние четыре года продемонстрировали, что Украина движется в «правильном направлении».

Также 25 октября председатель правления Нацбанка Украины Яков Смолий заявил, что Киев рассчитывает получить первый транш по новой программе сотрудничества с Фондом в этом году, ориентировочно в декабре.

24 октября был обнародован соцопрос, согласно которому более половины украинцев (53,5%) считают негативным влияние Международного валютного фонда на политику Украины. Интересно, что опрос проводили в целом лояльные нынешней власти организации — фонд «Демократические инициативы» и Киевский международный институт социологии (КМИС). Опрос проводился 16−28 августа среди 2 041 респондента в возрасте от 17 лет во всех регионах.