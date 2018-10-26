В Киргизии назвали плюсы участия страны в ЕАЭС

Бишкек, , 13:51 — REGNUM За три года, минувших с момента вступления Киргизии в Евразийский экономический союз, кумулятивный рост экономики республики составил 8,4%. При этом ежегодно ВВП увеличивался в среднем на 4,3%. Об этом заявил министр экономики Олег Панкратов, выступая на заседании парламентской фракции «Республика — Ата-Журт».

Между тем, по словам высокопоставленного чиновника, если бы Киргизия не стала членом ЕАЭС, то ежегодный экономический рост не превышал бы в среднем 3,4%, а кумулятивный прирост за эти же три года составил бы лишь 7,9%.

Глава экономического ведомства отметил, что без участия в Евразийском союзе все сектора экономики Киргизии ожидали бы низкие показатели роста: сельскохозяйственную сферу — от 1,2% до 1,4%, промышленный сектор — до 2,4%.

«Что мы получили после вступления в ЕАЭС — в аграрном секторе рост составил 3,8%, более чем в два раза, благодаря тому, что мы получили большой рынок. Существенный рост наблюдается в легкой промышленности, где основными потребителями данной продукции является Казахстан и Россия», — уточнил он.

Также Панкратов акцентировал внимание на том, что после вступления Киргизии в Евразийский экономический союз количество киргизстанских трудовых мигрантов, легально работающих в России и Казахстане, выросло в два раза — с 33% в 2014 году до 61% в 2016 году.

«Наши граждане в странах ЕАЭС работают без патента и имеют доступ к социальному обеспечению, медицинскому страхованию. После вступления в Евразийский союз наши мигранты стали устраиваться на высокооплачиваемую работу в торговле и банковской сфере», — констатировал министр.

ИА REGNUM напоминает, что объем валового внутреннего продукта Киргизии по итогам 2017 года превысил 520,9 млрд сомов (более 491,4 млрд рублей по текущему курсу) и вырос по сравнению с показателем 2016 года на 4,6%. Индекс потребительских цен по итогам минувшего года увеличился на 3,2%.

Объем промышленного производства в 2017 году достиг 94,9 млрд сомов (более 89,5 млрд рублей) или 18,2% ВВП Киргизии. При этом темпы промпроизводства увеличились по сравнению с 2016 годом на 10,3%. Вклад сельхозотрасли в экономику республики в 2017 году превысил 64,2 млрд сомов (более 60,5 млрд рублей) или 12,3% от ВВП республики.

Отметим, что по официальным данным, около 730 тысяч граждан Киргизии работают за рубежом. Из них 88% или около 640 тысяч человек отправились на заработки в Россию. По неофициальной информации, за пределами республики трудятся свыше одного миллиона киргизстанцев (шестая часть населения страны).

В 2017 году киргизские трудовые мигранты перевели из России в Киргизию посредством различных систем денежных переводов $2,21 млрд (свыше 145,3 млрд рублей по текущему курсу). Сопоставимую сумму киргизстанцы привезли на родину в виде наличных денег.