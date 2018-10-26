Аграрии Украины нанимают частные армии для охраны урожая от рейдеров

Киев, , 13:44 — REGNUM «С начала 2018 года на Украине произошло 500 рейдерских захватов частной собственности. Практически все рейдерские атаки «крышуются» местными администрациями, правоохранительными органами, министерством юстиции». Об этом заявил депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко во время посещения аграриев села Сидоры Белоцерковского района (Киевская область) 25 октября.

Депутат отметил, что сегодня украинские фермеры вынуждены нанимать частные армии для охраны своих урожаев.

«500 рейдерских захватов с начала года ‑ и везде «крыша» Минюста. И Антирейдерская комиссия, которую создали для того, чтобы она защищала людей от рейдеров, фактически этими рейдерами и руководит, в том числе и в этом случае. Люди уже вынуждены нанимать частную охрану, не веря, что правоохранительные органы могут навести порядок. Такими темпами уже скоро урожай будут охранять частные армии», — сказал Бойко.

Накануне агрофирма «Сидоры», которая привлекла украинские и чешские инвестиции, подверглись рейдерскому захвату земли и урожая.

«Иностранный инвестор вложил деньги в сельское хозяйство в Украине, а на глазах у него, у всех правоохранительных органов, местной власти какие-то неизвестные просто отобрали урожай. Полиция приезжала трижды, но ничего не сделала, чтобы противостоять этому, а уголовное дело вообще было заведено только после решения суда. То есть мы видим, что сегодня все призывы нынешней власти по привлечению иностранных инвесторов заканчиваются здесь, на этом поле, когда инвестор видит, как «защищаются» его интересы», — добавил Бойко.

По его словам, действующий украинский режим связан с рейдерством.

«Но, к сожалению, уже точно понятно, что сегодняшний режим ничего не будет делать с этой ситуацией, потому что они все связаны с рейдерством. Однако все, кто сейчас делают этот беспорядок, кто имел отношение к этим преступлениям, должны помнить, что после смены власти они будут наказаны по закону. И это будет абсолютно правильно, ведь нельзя безнаказанно обворовывать людей по всей стране, как они делают это сегодня, создавая, таким образом, беспорядок и отпугивая инвесторов», — добавил Бойко.

Напомним, с 2014 года на Украине ежегодно растет количество рейдерских захватов. Об этом свидетельствует статистику генеральной прокуратуры. В частности, с 2013 года на Украине произошло 1690 рейдерских захвата, из них 539 — за последние полтора года.

«С 2014 года количество рейдерских захватов ежегодно растет. Наибольшее количество состоялась в 2017 году — 414. Наименьшее количество рейдерских атак было зарегистрировано в 2014 году — всего 234 дела», — говорится в сообщении.

По данным ГПУ, зачастую рейдерские захваты происходят в Киеве и Киевской области — 397 атак за последние пять лет. На втором месте — Днепропетровская (133) и Львовская (104) области.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Киеве под администрацией президента состоялась акция протеста аграриев с требованием остановить рейдерство в отношении компании Росток-Холдинг. Работники предприятия вышли на акцию в связи с продолжением блокирования неизвестными сбора урожая и работы предприятий агрохолдинга.