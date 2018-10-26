Алтайским пенсионерам увеличили прожиточный минимум

Барнаул, , 13:43 — REGNUM Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания утвердили величину прожиточного минимума пенсионера в Алтайском крае на 2019 год. Она составит 8669 рублей, что на 1077 рублей больше, чем год назад, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Благодаря принятию этого закона в 2019 году около 102 тысяч пенсионеров получат федеральную социальную доплату до установленной величины прожиточного минимума», — сказано в официальном сообщении регионального правительства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 10 002 рубля, для пенсионеров — 7592, для детей — 9434 рубля.