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Алтайским пенсионерам увеличили прожиточный минимум

Экономика

По сравнению с 2017 годом он увеличился более чем на одну тысячу рублей

Алтайским пенсионерам увеличили прожиточный минимум
Матиас Стомер. Старуха со свечой. 1640

Барнаул, 26 октября 2018, 13:43 — REGNUM  Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания утвердили величину прожиточного минимума пенсионера в Алтайском крае на 2019 год. Она составит 8669 рублей, что на 1077 рублей больше, чем год назад, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Благодаря принятию этого закона в 2019 году около 102 тысяч пенсионеров получат федеральную социальную доплату до установленной величины прожиточного минимума», — сказано в официальном сообщении регионального правительства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 10 002 рубля, для пенсионеров — 7592, для детей — 9434 рубля.

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Прожиточный минимум в России
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