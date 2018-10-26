Инвестор Череповецкого судостроительного завода получит землю без торгов

Череповец, Вологодская область, , 13:37 — REGNUM Участники Инвестиционного совета Вологодской области включили проект строительства Череповецкого судостроительного завода в список масштабных. Это позволит инвестору получить земельные участки, необходимые для строительства мощностей, в аренду без проведения торгов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Напомним, судостроительная верфь четвертого класса будет построена в городе металлургов и химиков до конца 2020 года. Будущее производство ориентировано на выпуск комплектов барже-буксирного состава класса река-море. Инвестор — нижегородская компания «Дивеевское». Общий объем инвестиций составляет 200 миллионов рублей.

В пресс-службе сообщили, что предприятие вошло в число резидентов территории опережающего социально-экономического развития, поэтому в праве рассчитывать на серьезные налоговые преференции и другие меры поддержки федерального и регионального уровня.

«На сегодняшний день существует большая потребность в перевозки зерна с южных направлений именно водным транспортном. Это позволяет значительно снизить транспортные затраты и стоимость продукции, тем самым повысив ее конкурентоспособность. Кроме того, проведены предварительные переговоры с нашими ведущими промышленными предприятиями по загрузке барж и транспортировке продукции из Вологодской области на юг», — рассказал глава региона Олег Кувшинников.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что судостроительный завод в Череповце в год будет выпускать до десяти новых судов класса «река-море» весом до тысячи тонн и длиной 90 метров. На предприятии также будет производиться капремонт судов. По подсчетам местных чиновников, проект за 10 лет принесет в бюджет города 15 миллионов рублей, в региональный — 102 миллиона, в федеральный — 213 миллионов рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Буксиры класса «река-море» начнут строить в Череповце в 2020 году