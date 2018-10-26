Коллапс отменяется: Орск заключает мировое соглашение с энергетиками

Орск, Оренбургская область, , 13:35 — REGNUM В самом крупном восточном городе Оренбуржья Орске энергетики не реализовали крайнюю меру воздействия на должника по отключению электроэнергии на МУП «Орскгортранс». Как только прозвучала угроза со стороны энергетиков об ограничении электроподачи на транспортном предприятии, в мэрии прошли совещания. Как сообщили 26 октября корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации, достигнута договорённость о том, что остановки трамвайного движения не произойдёт.

«Для города трамвай был и остаётся социально значимым видом общественного транспорта. С руководством ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» проработан вопрос о реструктуризации долга МУП «Орскгортранс» за электроэнергию. Соответствующее мировое соглашение будет подписано на следующей неделе (29 октября — 2 ноября). Разработан механизм погашения долга, согласно которому город обязуется вывести муниципальное предприятие из долговых обязательств перед энергетиками», — отметили в мэрии.

В пресс-службе Группы «Т Плюс» в Оренбургской области отметили, что ждут от должника графика погашения задолженности. Летом 2018 года предприятие уже пыталось погашать свои долги по потребленным ресурсам с помощью графика, но нарушило сроки. Сейчас гарантом выступил муниципалитет, поэтому энергетики рассчитывают на своевременное погашение долга, согласно графику.

Напомним, компания «Энергосбыт Т Плюс» планировала 25 октября отключить электричество на муниципальном унитарном предприятии «Орскгортранс». Причиной стал огромный долг за электроэнергию — более 31 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Орску из-за долгов грозит транспортный коллапс