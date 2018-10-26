Нацбанк Казахстана увеличил кредит Цеснабанку до $543 млн

Астана, , 13:38 — REGNUM Национальный банк Казахстана согласился увеличить кредитную линию Цеснабанку со 150 до 200 млрд тенге ($407−543 млн) в связи с ажиотажем по досрочному изъятию средств, связанному с распространением недостоверной информации о банке, сообщает 26 октября «Интерфакс-Казахстан».

Средства были выданы на коммерческих условиях. Банк планирует погасить долг в течение года. В августе 2018 года Цеснабанк обратился за займом к финансовому регулятору в связи с досрочным изъятием средств несколькими квазигосударственными компаниями.

Национальный банк выделил 150 млрд тенге ($407млн), из которых 100 млрд ($271 млн) банк вскоре вернул.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября Цеснабанк зарегистрировал облигационную программу на 500 млрд тенге ($1,35 млрд). Размещение облигаций зависит от спроса и конъюнктуры рынка.

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