Пятница, 26 Октября 2018 года
15:22:30 МСК

На семинаре Росатома обсудили российские интересы при экспорте продукции

Экономика

Стороны проявили интерес к выработке методики оценки рисков при экспорте технологий в ущерб национальным интересам

Москва, 26 октября 2018, 13:32 — REGNUM  Необходимость учета российских интересов при поставках в зарубежные страны высокотехнологичной продукции подчеркнули участники семинара-совещания по вопросам контроля за экспортом отечественных технологий. Об этом сообщили в департаменте коммуникаций госкорпорации «Росатом».

В межведомственном совещании, организованном Росатомом, приняли участие представители министерства иностранных дел России, федеральных служб по техническому и экспортному контролю и по интеллектуальной собственности, Роскосмоса и Ростеха, а также других организаций, действующих в наукоемких областях.

По мнению участников мероприятия, решение задачи совершенствования экспортного контроля и защиты интеллектуальной собственности не должно являться препятствием для российского экспорта. Поэтому сторонам необходимо вырабатывать согласованные подходы к внешнеэкономической деятельности, а при продвижении продукции на внешние рынки активно задействовать имеющиеся международные механизмы защиты экспортируемых отечественных технологий и научно-технических разработок.

«Было отмечено, что для создания надежного защитного барьера необходимо выработать эффективные методы оценки рисков возможного использования поставляемых отечественных товаров в ущерб национальным интересам», — пояснили в компании.

Семинар подтвердил интерес его участников в продолжении обмена опытом применения механизмов национальной системы экспортного контроля для расширения торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с иностранными государствами в наукоемких областях.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя торговля
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить