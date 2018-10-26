На семинаре Росатома обсудили российские интересы при экспорте продукции

Москва, , 13:32 — REGNUM Необходимость учета российских интересов при поставках в зарубежные страны высокотехнологичной продукции подчеркнули участники семинара-совещания по вопросам контроля за экспортом отечественных технологий. Об этом сообщили в департаменте коммуникаций госкорпорации «Росатом».

В межведомственном совещании, организованном Росатомом, приняли участие представители министерства иностранных дел России, федеральных служб по техническому и экспортному контролю и по интеллектуальной собственности, Роскосмоса и Ростеха, а также других организаций, действующих в наукоемких областях.

По мнению участников мероприятия, решение задачи совершенствования экспортного контроля и защиты интеллектуальной собственности не должно являться препятствием для российского экспорта. Поэтому сторонам необходимо вырабатывать согласованные подходы к внешнеэкономической деятельности, а при продвижении продукции на внешние рынки активно задействовать имеющиеся международные механизмы защиты экспортируемых отечественных технологий и научно-технических разработок.

«Было отмечено, что для создания надежного защитного барьера необходимо выработать эффективные методы оценки рисков возможного использования поставляемых отечественных товаров в ущерб национальным интересам», — пояснили в компании.

Семинар подтвердил интерес его участников в продолжении обмена опытом применения механизмов национальной системы экспортного контроля для расширения торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с иностранными государствами в наукоемких областях.