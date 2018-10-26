В России не подтвердили снятие ограничений на ввоз молока из Белоруссии

Москва, , 13:25 — REGNUM На сегодняшний день Россия не готова снять ограничение на поставки молочной продукции из Белоруссии, заявила 26 октября журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Таким образом в ведомстве прокомментировали слова министра сельского хозяйства Белоруссии Леонида Зайца, который заявил, что Минск в ноябре ожидает полного снятия ограничений на ввоз белорусской молочной продукции в Россию.

«Россельхознадзор не может подтвердить анонсирование белорусскими коллегами полное снятие ограничений», — заявила Мелано, добавив, что такие высказывания являются крайне преждевременными.

Напомним, в июле Россельхознадзор ввел ограничения на поставки молока с ряда белорусских предприятий. В ходе повторных проверок было выявлено, что в продукции предприятий превышена массовая доля нитратов.

Ранее министр сельского хозяйства Белоруссии Леонид Заяц заявил, что на сегодня закрытыми полностью и частично для поставок молока остаются ещё 43 предприятия, при этом в Минске выразили надежду, что вопрос по поставкам молока в Россию решится в ноябре.

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