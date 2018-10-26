Пятница, 26 Октября 2018 года
15:20:45 МСК

В России не подтвердили снятие ограничений на ввоз молока из Белоруссии

Экономика

«Такие высказывания являются крайне преждевременными»

Москва, 26 октября 2018, 13:25 — REGNUM  На сегодняшний день Россия не готова снять ограничение на поставки молочной продукции из Белоруссии, заявила 26 октября журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Таким образом в ведомстве прокомментировали слова министра сельского хозяйства Белоруссии Леонида Зайца, который заявил, что Минск в ноябре ожидает полного снятия ограничений на ввоз белорусской молочной продукции в Россию.

«Россельхознадзор не может подтвердить анонсирование белорусскими коллегами полное снятие ограничений», — заявила Мелано, добавив, что такие высказывания являются крайне преждевременными.

Напомним, в июле Россельхознадзор ввел ограничения на поставки молока с ряда белорусских предприятий. В ходе повторных проверок было выявлено, что в продукции предприятий превышена массовая доля нитратов.

Ранее министр сельского хозяйства Белоруссии Леонид Заяц заявил, что на сегодня закрытыми полностью и частично для поставок молока остаются ещё 43 предприятия, при этом в Минске выразили надежду, что вопрос по поставкам молока в Россию решится в ноябре.

Читайте также: Лукашенко: крупный бизнес и силовики РФ виновны в контрабанде «санкционки»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Запрет на ввоз молочной продукции Белоруссии в Россию
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить