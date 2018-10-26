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За шесть лет в России планируют переобучить 425 тыс. «предпенсионеров»

Экономика

В рамках национального проекта «Демография» государством запланирован значительный объем средств на переобучение граждан предпенсионного возраста

Москва, 26 октября 2018, 13:09 — REGNUM  В России в предстоящие шесть лет планируется переобучить 425 тыс. граждан предпенсионного возраста. Об этом сообщил 26 октября замглавы Федеральной службы по труду и занятости Денис Васильев.

В ходе выступления на V Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech Васильев подчеркнул, что в рамках национального проекта «Демография» государством запланирован значительный объем средств на переобучение граждан предпенсионного возраста.

«К 2024 году это количество должно составить 425 тыс. человек», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября стало известно, что Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект программы повышения квалификации граждан предпенсионного возраста. Переобучение будет занимать три месяца с отрывом от основной работы, средняя стоимость одного курса составит 33 тыс. рублей, а все расходы возьмет на себя государство.

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Пенсионная реформа
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