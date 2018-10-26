Российские аэропорты переходят на зимнее расписание

Москва, , 13:00 — REGNUM Зимнее расписание российских аэропортов начинает работать с 28 октября, количество рейсов на южные направления станет меньше, а ряд авиакомпаний увеличит частоту полётов в Москву и по другим внутренним направлениям.

Так, новосибирский аэропорт «Толмачёво» завершил подготовку наземного оборудования, средств механизации, зданий и сооружений для обеспечения их безотказной работы в зимний период. При этом персонал воздушной гавани прошёл периодическую подготовку в том числе по особенностям работы в зимний период.

В аэропорту Владивостока сообщили, что в новом зимнем сезоне будут осуществляться рейсы более чем по 30 внутренним и международным направлениям. Впервые этой зимой жители и гости Приморья смогут летать беспосадочными рейсами на Сайпан.

Международный аэропорт Барнаула им. Г.С. Титова изменит частоту и время вылета некоторых рейсов, а также добавит новые. Ежедневные рейсы в Москву будут выполнять четыре авиакомпании, при этом по-прежнему будут осуществляться прямые рейсы из Барнаула в Санкт-Петербург и Иркутск.

О переходе на зимнее расписание также сообщили аэропорты Благовещенска, Оренбурга, Ставрополя, Симферополя и Калининграда.

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