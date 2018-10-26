Недобросовестные подрядчики сорвали адресную инвестпрограмму в Петербурге

Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM Контракты с большим количеством недобросовестных подрядчиков, заключенные властями Петербурга, стали причиной срыва адресной инвестиционной программы (АИП) в сфере строительства. На АИП предполагалось потратить в текущем году почти 20 млрд рублей, однако к октябрю она была исполнена лишь на 25%, или на 5 млрд рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава городского комитета по строительству Леонид Кулаков отметил, что оценивает ход исполнения адресной инвестиционной программы «безусловно негативно».

«Мы очень сильно отклонились от планов, которые были намечены в АИП. Но это не значит, что мы забросили всю работу. Мы продолжаем сохранять положительную динамику: в этом году по итогам отчетного периода немножко, но все-таки улучшили освоение средств АИП. Мы подходим к концу этого года с небольшим количеством введенных объектов, но это не значит, что те объекты, которые мы не вводим в этом году, в плохой физической готовности. Мы доводим их до хорошего состояния, чтобы гарантированно ввести в следующем году», — сказал Кулаков.

Он заявил, что основная вина лежит на строителях, которые не сумели вовремя сдать проекты, которые получили по конкурсу.

«В основном, к сожалению, это подрядчики, которые, как показывает практика, видимо, не могут рассчитать свои силы, финансовую модель строительства, освоение денежных средств. Мы, конечно, не исключаем и собственной вины, может быть, где-то есть проблемы с проектной документацией, которая достаточно быстро у нас устаревает в связи с изменением федерального законодательства в области пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического состояния», — пояснил Кулаков.

В целом комитет по строительству исполнил годовой бюджет на 32,3% к 1 октября, освоив 7,2 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, минувшим летом тогдашний губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на заседании городского правительства обвинил комитет по строительству в сотрудничестве с жуликами вместо добросовестных подрядчиков.

«Из года в год одно и то же звучит. Расторгаемся с подрядчиками, так далее, тому подобное. Понятно, если один год или два, но когда это уже стало больше походить на хроническую болезнь — меня это лично не устраивает», — заметил тогда Полтавченко.

Он требовал от Кулакова «срочно разобраться» в ситуации, причем в первую очередь не со строительными компаниями, а с подчиненными председателя в самом комитете.

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