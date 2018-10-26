Итальянские СМИ обсуждают, будет ли Россия покупать ценные бумаги Италии

Рим, , 12:38 — REGNUM Итальянские журналисты уверены, что одной из главных причин поездки премьер-министра Джузеппе Конте в Москву было желание правительства договориться с Владимиром Путиным о покупке Россией итальянских государственных ценны бумаг, что было бы крайне желательным на фоне высокого госдолга страны и продолжающихся проблем на бирже из-за споров с Еврокомиссией о проекте бюджета.

Оценка тем или иным СМИ вероятности того, окажет ли Россия эту поддержку Италии, зависит, по-видимому, от отношения того или иного СМИ к своему правительству. Ответ Путина на этот вопрос на пресс-конференции позволяет делать любые выводы: президент России сказал, что этот вопрос не обсуждался, но отметил, что если Фонд национального благосостояния сочтет нужным вложить средства в итальянские бумаги, то «с политического уровня» ему мешать не будут.

Сторонники итальянского правительства переводят этот ответ как «стакан наполовину полон»: Россия вполне может закупить ценные бумаги, и это окажет не только финансовый, но также важный и позитивный политический эффект.

Оппозиционные СМИ, напротив, уверены, что стакан наполовину пут. Обозреватели Il Sole 24 Ore в пятницу, 26 октября, переводят уставные документы российских фондов и объясняют, что для Фонда прямых инвестиций вложения в ценные бумаги других стран — непрофильная деятельность, а Фонд национального благосостояния не будет этим заниматься потому, что международные агентства в последнее время снизили Италии рейтинги.

Обозреватели Corriere della Sera в свою очередь отмечают, что Италии необходимы 100 млрд евро, а «от Путина может прийти только 6 млрд». К тому же за последние месяцы иностранные инвесторы сократили свои вложения в ценные бумаги на 66 млрд евро, что практически соответствует всему бюджету Фонда национального благосостояния, добавляет Il Sole 24 Ore.

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