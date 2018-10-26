В Минэнерго рассказали о росте цен на бензин

Москва, , 12:33 — REGNUM Цены на автомобильное топливо в 2019 году будут расти на уровень инфляции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября, об этом заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме.

«Цены в 2019 году будут расти в пределах инфляции — 4−5%», — сказал он.

При этом, по мнению представителя министерства, с учетом принимаемых мер на рынке топлива «ситуация должна улучшиться».

«Меры, которые принимаются и разрабатываются, их достаточно для сдерживания роста цен в пределах инфляции», — добавил он.

Минэнерго согласилось с предложением ФАС на увеличение нормативов поставок бензина и дизельного топлива на биржу. Речь идет об увеличении нормативов продаж по бензину до 15% и по дизтопливу до 7,5%. При этом в министерстве считают, что «продавать нужно больше».