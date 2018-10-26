Эксперт: Цена на сахар вернулась к уровню, который был до конкурентных битв

Санкт-Петербург, , 12:08 — REGNUM Цены на сахар в 2017 году заметно снижались из-за сражений конкурентов на этом рынке, теперь достигнут компромисс, и цены возвращаются к прежнему уровню, спрос при этом колеблется незначительно, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 26 октября, глава группы компаний «РеалЪ» Александр Мышинский, комментируя сообщение министерства сельского хозяйства о резком росте оптовых цен на сахар.

Ранее в министерстве сообщили, что в сравнении с аналогичным периодом 2017 года цены на сахар выросли в полтора раза. От объяснения причин подорожания специалисты ведомства воздержались.

Правильно было бы говорить не о росте цены, а о том, что она вернулась на прежний уровень. В 2017 году конкурентные битвы на этом рынке привели к значительному снижению цены.

Сейчас игроки этого рынка как-то договорились между собой, и стоимость вернулась к тому уровню, на котором была прежде. Закупочная цена действительно растет: месяц назад у нас она составляла в пределах 30 рублей, сейчас — около 40.

Спрос на сахар в наших магазинах падал в прошлом году, когда в крупных сетях резко снижали цены. Сейчас спрос вернулся к своему нормальному уровню. Сахар — это, как мы говорим, «неэластичный» товар. Уровень его потребления почти всегда один и тот же, — отметил Мышинский.