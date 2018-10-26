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В Челябинской области усилили контроль за ценами на муку и хлеб

Экономика

С начала года рост есть, но незначительный

В Челябинской области усилили контроль за ценами на муку и хлеб
Mudd1
Мука

Челябинск, 26 октября 2018, 12:04 — REGNUM  В Челябинской области сотрудники управления ФАС усилили контроль за ценами на хлеб, муку и хлебобулочные изделия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ведомства.

По информации областного минсельхоза, в третьем квартале мука в сравнении с началом года подорожала на 4,7%. Хлеб в среднем стал дороже на 1,6%, при этом ржано-пшеничный подешевел на 5,3%.

Сведений о возможном подорожании муки и хлеба в министерстве нет. УФАС взяло рынок под контроль и намерено реагировать на факты роста цен.

Отметим, на челябинском рынке производства и продажи муки действуют четыре организации. А хлеб изготавливают более 20 различных организаций.

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Повышение цен на хлеб
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