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На Кубани восстановлено движение поездов на одном из размытых перегонов

Экономика

Восстановлено движение поездов на перегоне Шепси – Водопадный

Туапсе, Краснодарский край, 26 октября 2018, 12:04 — REGNUM  В Туапсинском районе Краснодарского края восстановлено движение поездов на перегоне Шепси — Водопадный. Как сообщили в пресс-службе администрации края, в 08:30 26 октября завершены работы по восстановлению железнодорожного моста на перегоне Шепси — Водопадный, поврежденного при наводнении.

Как сообщается, завершение ремонтных работ позволит обеспечить движение на участке Адлер — Туапсе и отправить поезда, задержанные в районе станции Туапсе, обратно в Сочи. На данный момент открыто движение по одному из двух путей. Первым был отправлен поезд № 104 Адлер — Москва.

Между тем, продолжаются работы на участке Туапсе — Кривенковская продолжаются, движение поездов тут должны открыть в течение ближайших суток.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате наводнения в Краснодарском крае, вызванного сильными ливнями 24−25 октября, было прервано движение поездов в районе Сочи. По данным СКДЖ на утро 26 октября, 36 поездов, которые должны были отправиться 25−27 октября, отменены.

Читайте ранее в этом сюжете: 36 поездов отменено из-за наводнения в Сочи

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Наводнение в Туапсе и в Сочи
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