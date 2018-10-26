Зачем хочет в Монголию гендиректор ВТО: комментарий монгольского экономиста

Улан-Батор, , 12:13 — REGNUM Доктор экономических наук, профессор Монгольского государственного университета Базарын Санжмятав прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM заявление, сделанное генеральным директором ВТО Роберту Азеведу в ходе встречи с президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой в Швейцарии во время Всемирного инвестиционного форума Конференции ООН по торговле и развитию.

«В ходе встречи с президентом Халтмаагийн Баттулгой генеральный директор ВТО Роберту Азеведу посоветовал диверсифицировать экономику страны и устранить чрезмерную зависимость от горнодобывающей отрасли, а также выразил желание ознакомиться с ситуацией на месте во время визита в Монголию. Это свидетельствует о том, что позиция ВТО в отношении Монголии сохраняется неизменной и ВТО готова помогать стране по мере возможности. В ходе обсуждения торгового доклада Монголии в 2014 году в документе, разработанном секретариатом ВТО, было отмечено, что Монголия экспортирует небольшой ассортиментный ряд продукции горнодобывающей промышленности только на один рынок, в Китай, при этом страна не использует в полной мере возможности, представленные многосторонним торговым правом о защите национального рынка и поддержке внутреннего производства, которые помогли бы диверсифицировать экономику Монголии. Например, хотя Монголия и считается сельскохозяйственной страной, 80% потребности в сухом молоке покрываются за счет импорта. Полагаю, поскольку рекомендации правительству Монголии, сделанные ВТО, не реализуются, генеральный директор этой организации и предложил совершить визит в Монголию вместе с экспертами, чтобы познакомиться с ситуацией и углубить двустороннее сотрудничество. Думаю, не просто так генеральный директор ВТО упомянул, что организация уже обучила немало госслужащих Монголии», — прокомментировал это событие доктор экономических наук, профессор Монгольского государственного университета Базарын Санжмятав.

Напомним, в начале недели Роберту Азеведу пообещал приехать в Монголию с визитом в 2019 году для расширения двухстороннего сотрудничества, а также призвал руководство страны приложить усилия для диверсификации экономики и устранения чрезмерной зависимости от горнодобывающей промышленности.

О необходимости диверсификации экономики и устранении зависимости от горнодобывающей промышленности раньше не раз говорили международные финансовые организации, такие как Азиатский банк развития и МВФ. Экономика Монголии сосредоточена на таких отраслях как добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство, а медь, уголь, молибден, олово, вольфрам и золото составляют значительную часть промышленного производства страны.

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