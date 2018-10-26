Собственный капитал банков Казахстана уменьшился на 4%

Астана, , 11:59 — REGNUM По состоянию на 1 октября 2018 года собственный капитал банков второго уровня Казахстана составил 2,9 трлн тенге ($7,88 млрд), что на 3,9% меньше, чем 1 октября 2017 года, сообщили 26 октября в пресс-службе Национального банка Казахстана.

Совокупные объемы банковского сектора выросли на 1,6%, до 24,54 трлн тенге ($66,6 млрд). В структуре активов на кредиты приходится 49,7%, на ценные бумаги — 18,6%, на наличные деньги, аффинированные драгоценные металлы и корреспондентские счета — 16,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля 2018 года собственный капитал банков Казахстана составил 3 трлн тенге ($8,31 млрд по курсу на 13 августа), что на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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