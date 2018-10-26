На мосту Благовещенск — Хэйхэ приступили к монтажу вантовой системы

Благовещенск, , 11:50 — REGNUM Строители российской части международного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур приступили к монтажу вантовой системы. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба Минвостокразвития РФ.

Отмечается, что мостовая конструкция будет состоять из шести пар пилонов, соединённых с пролетным строением посредством стальных тросов — вантов.

«Всего на российской части моста нам предстоит смонтировать 48 вант», — сообщил руководитель филиала компании «Амур (Хэйлунцзян)» в Благовещенске Евгений Корольков, добавив, что указанная система будет «веерного» типа. Каждая ванта в ней собирается из отдельных прядей (стрендов), при этом их количество в одной ванте будет составлять от 37 до 67 штук.

Корольков добавил, что строители также приступили к устройству железобетонной плиты проезжей части моста через протоку Каникурганскую. В настоящее время на 158 метрах (из 278) этого участка положен бетон. В 2019-м планируется заасфальтировать и обустроить проезжую часть.

Напомним, в соответствии с техническим заданием, по мосту смогут передвигаться как грузовые, так и легковые автомобили. Общий пассажиропоток после ввода моста в эксплуатацию составит порядка 3 млн человек в год, а поток грузов — порядка 6 млн тонн в год.

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