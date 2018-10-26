Объем отправленных денежных переводов в Казахстане вырос на 34%

Астана, , 11:42 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2018 года объем отправленных денежных переводов через системы денежных переводов в Казахстане составил 494,8 млрд тенге ($1,34 млрд), что на 33,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили 26 октября в пресс-службе Национального банка республики.

За отчетный период из Казахстана за границу было отправлено 437,6 млрд тенге ($1,19 млрд) или 88,4% от общей суммы переводов. Внутри Казахстана объем переводов составил 57,2 млрд тенге ($155 млн). Из-за рубежа в Казахстан было направлено 255,5 млрд тенге ($694 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам восьми месяцев 2018 года жители Казахстана отправили за рубеж 381,1 млрд тенге ($1 млрд по курсу на 12 октября), что на 27,5% больше, чем годом ранее.

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