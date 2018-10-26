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В ожидании Владимира Путина Мутко инспектирует стройки Югры

Экономика

Главу государства ждут в ХМАО во второй половине дня

В ожидании Владимира Путина Мутко инспектирует стройки Югры
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мутко-строитель

Ханты-Мансийск, 26 октября 2018, 11:26 — REGNUM  Президент России Владимир Путин прибудет в Ханты-Мансийск во второй половине дня. На данный момент перекрыты улица Мира и участок восточной объездной дороги до студенческого городка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Уральские СМИ информируют, что в столицу Югры прибыл вице-премьер РФ Виталий Мутко. Он осматривает стройплощадки жилых комплексов в сопровождении губернатора ХМАО Натальи Комаровой и её заместителя по строительству Андрея Зобницева.

Виталия Мутко интересовался реализацией в ХМАО программы «Молодая семья» и темпах строительства и сноса ветхого и аварийного жилья, сообщает «Югра-ТВ». Кроме того, вице-премьер узнал о технологическом процессе работы водозабора «Северный».

Напомним, 26 октября 2018 года в Ханты-Мансийске пройдёт выездное заседание Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям.

С докладами на Совете выступят руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко и председатель комитета Государственной думы по образованию и науке Вячеслав Никонов, также глава Югры Наталья Комарова.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимир Путин обсудит в Югре вопросы межнациональных отношений

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Строительство жилья
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