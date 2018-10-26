Мусорный коллапс в Челябинске: на чём попались подрядчики

Челябинск, , 10:59 — REGNUM В Челябинске прокуратура выявила факты мошенничества в действиях некоторых подрядчиков по вывозу твёрдых бытовых отходов. Коммерсанты предоставляли недостоверные сведения об оказанных ими услугах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

В ходе проверки стало известно, что 8 октября на специализированные полигоны должны были вывезти 1539 тонн отходов, а фактически свезли лишь 961 тонну. За счёт такой «экономии» недобросовестные бизнесмены сберегли себе более миллиона рублей, собранных с граждан за вывоз мусора.

Материалы проверки переданы в полицию. Прокуратура требует возбудить уголовное дело по факту особо крупного мошенничества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 сентября в Челябинске разразился мусорный коллапс. В тот день городская свалка была закрыта, и отходы нужно было вывозить с улиц города на новые полигоны. Но часть подрядчиков устранилась от выполнения своих обязанностей. Преодолеть коллапс и расчистить город от свалок удалось лишь в октябре.