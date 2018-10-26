Уволенная с телеканала NBC Мегин Келли потребовала $50 млн неустойки — СМИ

Вашингтон, , 10:47 — REGNUM Уволенная с телеканала NBC за «расистские» высказывания журналистка Мегин Келли затребовала от руководства телекомпании $50 млн. Об этом пишет портал TMZ.

По сведениям источника онлайн-издания, у Келли с был заключен трехлетний контракт с NBC, согласно условиям которого в год она получала $25 млн. В связи с тем, что договор с телеведущей был расторгнут за год и 10 месяцев до даты его завершения, адвокат Келли Брайан Фридман намерен истребовать с руководства NBC неустойку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Мегин Келли, известная российскому зрителю по интервью, которые она брала у президента РФ Владимира Путина, лишилась работы в связи с тем, что в эфире позволила себе заявить, что на сегодняшний день белому человеку в США нельзя на Хэллоуин раскрасить свое лицо под чернокожего.

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