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Граждане предпочитают летать напрямую между регионами РФ — эксперты

Экономика

На рост числа прямых межрегиональных перелетов позитивно влияет внимание властей, уделяемое развитию региональных воздушных перевозок

Москва, 26 октября 2018, 10:33 — REGNUM  Клиенты онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip за девять месяцев 2018 года при межрегиональных перелетах внутри России в 70% случаев бронировали прямые перелеты, без стыковок в Москве или других городах. Об этом сообщили в сервисе.

Эксперты выяснили, что за три квартала 2018 года по отношению к аналогичному периоду 2017 года доля пассажиров, летающих между российскими регионами напрямую, увеличилась на 5%. В онлайн-сервисе склонны считать, что на рост числа прямых межрегиональных перелетов позитивно влияет внимание властей, уделяемое развитию региональных воздушных перевозок.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября в пресс-службе компании «Уральские авиалинии» заявили, что вопрос об открытии прямого авиарейса между Екатеринбургом и Магаданом находится на стадии рассмотрения. Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов рассказал, что в марте может появиться авиарейс «Екатеринбург — Магадан» с перспективой выхода к летнему сезону на интенсивность 5−7 полётов в неделю.

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Авиаперевозки
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