343 участка и миллиарды долга: банкротство фирмы экс-главы «Татфондбанка»

Казань, , 10:33 — REGNUM Компании, аффилированной с бывшим председателем правления «Татфондбанка» Робертом Мусиным, получившей свою известность выкупом крупного земельного массива нацпарка в Татарии, продлили срок конкурсного производства. АО «Земельная корпорация «Лидер», владеющее 343 участками в Татарии, пробудет на этом этапе процедуры несостоятельности еще три месяца — до 4 февраля 2019 года. Определение суда может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, АО было создано в 2005 году, по основному виду деятельности занималось покупкой и продажей недвижимости. Уставный капитал компании — свыше 2,66 млрд рублей. В медиаповестку региона компания попала после того, как администрация нацпарка «Нижняя Кама» начала судебную кампанию по возвращению крупного земельного массива, приобретенного АО на торгах семь лет назад. Руководство нацпарка посчитало, что у районных властей не было права продавать участки и сейчас обжалует эти сделки. Часть участков уже возвращены на баланс Российской Федерации, а по части споры еще на рассмотрении.

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Председатель правления ТФБ Роберт Мусин являлся акционером корпорации, а сам, год назад обанкроченный банк, выступает в деле о банкротстве одним из крупнейших кредиторов компании, так как в разные годы выдал ей несколько кредитов. Долги АО уже превысили 8,4 млрд рублей, банкротом она стала с июля 2018 года.

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В конце октября 2018 года Арбитражный суд Татарии рассмотрел ходатайство конкурсного управляющего и продлил срок процедуры банкротства — до 4 февраля 2019 года. Судебное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о продлении или завершении конкурсного производства, намечено на 31 января 2019 года.

«В обоснование ходатайства о продлении срока конкурсного производства конкурсный управляющий указал, что мероприятия поведению процедуры конкурсного производства не завершены, имущество не реализовано, расчёты с кредиторами не произведены», — отмечалось в определении суда.

В середине октября 2018 года управляющий обнародовал отчёт об инвентаризации имущества компании. Выяснилось, что компании принадлежит 343 земельных участка в Татарии разной площадью.

«На основании информации, представленной и проанализированной в приведенном ниже отчете, мы пришли к заключению, что рыночная стоимость земельных участков в количестве 300 единиц, расположенных на территории Республики Татарстан, составляет на 22.09.2018 год с учетом разумного округления — 3 246 158 000 рублей», — отмечается в отчёте об оценке части земельных массивов в разных районах Татарии.

Еще 43 участка были оценены отдельно, их стоимость — 539 753 526 рублей.