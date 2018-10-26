Влияние трудовой миграции на уровень украинских зарплат снижается — эксперт

Киев, , 10:28 — REGNUM В 2019 году трудовая миграция за пределы Украины не повлияет на уровень зарплат в стране, сказано в отчёте национального банка Украины, опубликованного 25 октября на официальном сайте ведомства.

«Продолжение оттока рабочей силы с Украины высокими темпами создает повышение диспропорций между спросом и предложением на рынке труда, что сопровождается ростом заработных плат и соответственно — инфляции вместе со снижением потенциала экономики», — рассказали авторы доклада.

Вместе с тем, они отметили, что тенденция, существовавшая в течение последних двух лет, идёт на спад и в 2019 году отсутствие рабочей силы не заставит работодателей повысить зарплаты.

Напомним, украинские эксперты уверены, что как только средняя зарплата в стране достигнет отметки $600−700, люди начнут возвращаться из-за границы.

По оценкам министра социальной политики Украины Андрея Ревы, правительству страны необходимо три-четыре года, чтобы выйти на нужный уровень зарплат.

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