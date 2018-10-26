Экономист рассказал, почему граждане РФ забирают из банков валютные вклады

Москва, , 10:28 — REGNUM Граждане РФ предпочитают выводить свои вклады из зоны риска и переходят в рублёвую наличность, считает экономист Аза Мигранян. Об этом она заявила 26 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о сокращении валютных депозитов в российских банках.

«Есть несколько факторов, влияющих на данный тренд, — сказала Мигранян. — В первую очередь это неоправдавшиеся ожидания падения курса российского рубля, которое активно обсуждалось, муссировалось и прогнозировалось разного рода экспертами. И население надеялось на повышенный обменный курс с тем, чтобы получить определенную маржу при обмене».

Второй фактор, указанный экономистом, это более низкие ставки по валютным вкладам, нежели по рублевым.

«Это существенно снижает доходность, — заметила Мигранян. — Вкупе с первым фактором это играет в пользу перехода в рублевую зону. И третий фактор — это ожидание высокой волатильности валюты в связи с внешнеполитическими обстоятельствами (так называемым санкционным давлением), означающими риск для неопытного держателя, который не может играть на этих курсах в спекулятивном режиме, а предпочитает выводить свои сбережения из зоны риска и переходить в рублёвую наличность».

Напомним, как выяснил «Коммерсантъ», согласно проанализированной отчётности банков на 1 октября, граждане РФ продолжили активно забирать из банков валюту. За первый месяц осени валютные депозиты в Сбербанке снизились почти на 901 млн долларов, в ВТБ — на 95 млн долларов, в Совкомбанке — на 55 млн долларов. В целом по банковскому сектору валютные средства физических лиц сократились за сентябрь на 662 млн долларов.