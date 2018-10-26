«Газовая афера»: как «Нафтогаз» получает сверхприбыль с населения Украины

Киев, , 10:22 — REGNUM Власти Украины заставляют население переплачивать за газ, говоря о том, что страна «слезла с российской газовой иглы», заявил глава платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, Киев два года покупает российский газ в Европе реверсным путем, при этом Украина добывает порядка 19 млрд кубометров голубого топлива, тогда как населения потребляет 17 млрд. Таким образом, отметил Спивак, население переплачивает за газ в 6−8 раз.

«Как реализуется эта афера? Они берут украинский газ, российский газ, «бодяжат» его и получают с этого сверхприбыль», — заявил Спивак, добавив, что в первую очередь это выгодно «Нафтогазу», которая «является огромной аферой и финансовой прокладной», поскольку компания «ничего не добывает и не делает».

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что с 1 ноября цена на газ для населения Украины повысится на 23,5%. По его словам, это «спасет страну от дефолта». Таким образом, стоимость газа для населения составит 8550 грн ($304) за 1000 м³.

Отметим, что в настоящее время цена составляет 6958 грн ($247) за 1000 м³. При этом с 1 августа 2010 года по 30 апреля 2014 года на Украине цены на газ составляли 725 грн ($25,8) за 1000 м³.

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