Рынок нефти: влияние общих рыночных настроений усиливается

Москва, , 10:19 — REGNUM После небольшого глотка воздуха цены на нефть возобновили падение на утренних торгах в пятницу. Так, Brent подтверждает «медвежью» коррекцию от максимумов, достигнутых в начале этого месяца. От пиковых значений котировки откатились уже более чем на 10 фигур, и есть риск дальнейшего снижения, сообщил ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

По словам эксперта, что касается внутренних факторов, сырьевой сегмент держит под пристальным вниманием Саудовскую Аравию, руководство которой заявляет о готовности увеличить добычу во избежание дефицита предложения после ухода с рынка иранских баррелей.

При этом участники рынка наглядно демонстрируют, что сейчас авторитетнее для них сигналы со стороны самих саудитов, нежели общие заявления ОПЕК. К слову, накануне картель указал на возможность сокращения добычи в следующем году, что не произвело впечатления на рынки, отметил Мащенко.

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«Важно отметить усиливающееся влияние на сырьевой сегмент общих рыночных настроений. В последние дни динамика интереса к риску нестабильна, и на мировых финансовых площадках преобладают негативные мотивы. В этом контексте для нефтяных цен есть риск — по мере усиления беспокойства по поводу роста мировой экономики будут разрастаться и опасения снижения глобального спроса на нефть», — подчеркнул аналитик.

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Также он добавил, что с технической точки зрения Brent, которая вчера не смогла бросить вызов отметке $77 за баррель, нуждается в поддержке, чтобы как минимум удержаться над уровнем $76 за баррель, который был снова протестирован. Картина усугубится, если баррель протестирует область $75, что станет возможным в случае выраженного бегства от рисков, роста доллара и появления новых негативных отраслевых новостей, добавил Мащенко.

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