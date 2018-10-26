Инвестиции в Рязанскую область в 2018 году составили 107 млрд рублей

Рязань, , 10:09 — REGNUM С начала 2018 года в Рязанской области было подписано 26 инвестиционных соглашений на сумму 107 млрд рублей. Об этом 25 октября на пресс-конференции сообщил губернатор Николай Любимов. Один из самых крупных проектов — строительство мельничного комплекса и элеватора — стоит около 5 млрд рублей.

По словам Николая Любимова, одним из самых перспективных проектов является строительство теплиц в Пронском районе, которое обойдется инвестору в 1,8 млрд рублей. Также региональные власти надеются на создание животноводческих комплексов стоимостью 16,8 млрд рублей. При этом для региона важно, чтобы инвесторы не только строили производственные площадки, но и создавали объекты по переработке.

«Сельское хозяйство пока занимает в ВРП около 8,5%. Но эта цифра будет расти. Мы ведем переговоры с инвестором, чтобы он занимался не только производством, но и переработкой на месте, чтобы деньги не уходили в другие регионы», — заявил Николай Любимов.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году год сумма вложений в экономику региона составила 51 млрд рублей, что на 30% больше, чем в 2016 году. Всего было заключено 18 соглашений.

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