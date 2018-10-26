S&P сохранило рейтинг «Казахтелекома» на прежнем уровне

Астана, , 10:10 — REGNUM Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг АО «Казахтелеком» на уровне «BB+». Об этом говорится в пресс-релизе рейтингового агентства.

В компании пояснили, что соотношение долговых обязательств к прибыли без учета налогов и амортизации достигнет своего пика в 2019 году после реализации своего опциона на приобретение 49% в совместном предприятии с Tele2.

Агентство отмечает, что консолидированный денежный поток АО «Казахтелекома» уменьшится в 2019 году из-за затрат на проведение высокоскоростного интернета в сельской местности.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре министерство информации и коммуникации Казахстана подписало договор с АО «Казахтелеком», SilkNetCom и АО «Транстелеком».

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