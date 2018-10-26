За полгода на творчество и искусство жители Казахстана потратили $65 млн

Астана, , 09:51 — REGNUM По итогам первой половины 2018 года объем услуг в сфере творчества, искусства и развлечения в Казахстане составил 23,8 млрд тенге ($64,6 млн), что на 20,7% больше, чем в январе — июне 2017 года. Об этом 26 октября сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

На услуги в сфере концертной деятельности приходится 42,6%, в театральной деятельности — 40%. Услуги цирков составили 2% от общего объема. Среди регионов Казахстана наибольший объем пришелся на Астану — 9 млрд тенге ($24,4 млн), что на 30,8% больше, чем годом ранее. В Алма-Ате этот показатель составил 6 млрд тенге ($16,3 млн), что на 21,1% больше, чем в январе — июне 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых восьми месяцев 2018 года инвестиции в искусство, развлечение и отдых в Казахстане составили 56,1 млрд тенге ($157 млн), что на 96,2% больше, чем в январе — августе 2017 года.

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