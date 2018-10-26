Минсельхозом РФ: в ЮФО «взлетели» оптовые цены на сахар

Москва, , 09:21 — REGNUM В Южном федеральном округе (ЮФО) России резко выросли по отношению к 2017 году оптовые цены на сахар. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Минсельхозом РФ.

Отмечается, что по состоянию на 18 октября оптовая цена на сахар в ЮФО превысила показатель октября 2017 года на 50% и составила 35,97 рублей за килограмм. В ведомстве добавили, что с начала 2018 года оптовые цены на сахар в ЮФО поднялись почти на 44%.

Как сообщало ИА REGNUM, сокращение посевных площадей под сахарную свеклу в этом году отмечалось в ряде регионов России. В целом прогнозировалось сокращение посевных площадей на 9%, такое решение связывали с резким падением цен на продукцию.

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