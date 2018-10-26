Саудовская Аравия готова инвестировать в Российско-китайский фонд $500 млн

Москва, , 08:49 — REGNUM Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) намерен вложить $500 млн в Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что соответствующее соглашение было анонсировано на форуме Future Investment Initiative2018 в Эр-Рияде.

Таким образом, под управлением РКИФ будет аккумулирован капитал на сумму $2,5 млрд (по $1 млрд внесли РФПИ и China Investment Corporation). После транзакции будет создан трехсторонний Российско-китайско-саудовский инвестиционный фонд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупнейшую в истории российского интернет-рынка сделку готовятся заключить «МегаФон», Mail.ru Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Alibaba Group. Речь идет о совместном предприятии AliExpress Russia стоимостью около $2 млрд.

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