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Для реализации «марсианского проекта» SpaceX понадобились $500 млн

Экономика

Руководство компании уже начало переговоры с кредитной организацией

Для реализации «марсианского проекта» SpaceX понадобились $500 млн
Марс

Вашингтон, 26 октября 2018, 08:43 — REGNUM  Основанная американским предпринимателем Илоном Маском аэрокосмическая компания SpaceX обратилась в инвестиционный банк Goldman Sachs за кредитом в $500 млн, сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, руководство компании уже начало переговоры с кредитной организацией. Отмечается, что деньги SpaceX понадобились для финансирования различных проектов в космической сфере, в том числе и проекта отправки корабля на Марс.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября президент SpaceX Гуинн Шотуэлл заявил, что компания готова вывести в космос наступательное вооружение в случае поступления от властей США соответствующего запроса.

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Деятельность американского бизнесмена Илона Маска
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