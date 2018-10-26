Канада одобрила соглашение о Транстихоокеанском партнерстве

Оттава, , 08:31 — REGNUM Сенат парламента Канады подписал соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве (ТТП), передает телеканал Global News.

Отмечается, что соответствующее решение получило необходимую для страны королевскую санацию, поскольку Канада является членом Британского содружества наций.

Напомним, договор о Транстихоокеанском партнерстве в 2016 году подписали США, Япония, Канада, Австралия, Мексика, Перу, Чили, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней и Вьетнам.

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Однако в начале 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из ТТП. В марте 2018 года главы МИД 11 стран подписали новое соглашение, которые было переработано после демарша Вашингтона.

На сегодняшний день соглашение ратифицировали Япония, Новая Зеландия, Сингапур и Канада. При этом оно вступит в силу после ратификации парламентами хотя бы шести государств-участников ТТП.

Целью договора является снижение тарифных барьеров, а также регулирование внутренних правил в странах-участницах в таких областях, как трудовое право, экология, интеллектуальная собственность и в ряде других областей.

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