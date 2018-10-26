Кредиторы банка-банкрота в Чувашии отказались утверждать смету расходов

Чебоксары, , 08:26 — REGNUM Сегодня, 26 октября, в Чувашии состоится судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего коммерческого банка-банкрота «Бизнес для бизнеса» («БДБ», г. Ядрин). Ранее состоялся комитет кредиторов, где были рассмотрены три вопроса, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего назначено на 26 октября. Отметим, что на состоявшимся 25 сентября заседании комитета кредиторов его отчёт был принят к сведению.

Накануне судебного заседания прошло ещё одно заседание комитета кредиторов, которые рассмотрели три вопроса. По одному вопросу решение не принято: было предложено утвердить смету текущих расходов (затрат) на проведение мероприятий конкурсного производства на IV квартал в сумме 10 313,3 тыс. рублей. В то же время кредиторы поддержали предложенные условия проведения электронных торгов по имуществу и приняли решение о продлении срока конкурсного производства в отношении КБ «БДБ».

Как сообщало ИА REGNUM, решением Арбитражного суда Чувашии от 2 ноября 2015 года банк «Бизнес для Бизнеса» признан банкротом, открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». 25 мая 2018 года срок конкурсного производства был продлён на шесть месяцев.

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