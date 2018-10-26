За девять месяцев доходы банков Казахстана достигли $65 млрд

Астана, , 08:24 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2018 года доходы банков Казахстана составили 23,9 трлн тенге ($64,9 млрд), что на 0,1% меньше, чем в январе-сентябре 2017 года. Об этом 26 октября сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные Национального банка Казахстана.

За аналогичный период 2017 года доходы банков Казахстана сократились на 30,6%. В структуре доходов наибольшая часть — 93,5% приходится на доходы, не связанные с получением вознаграждений. Основным источником денежных притоков стала переоценка активов — 20,1 трлн тенге ($54,6 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых восьми месяцев 2018 года прибыль банков Казахстана составила 418,6 млрд тенге ($1,17 млрд по курсу на 26 сентября). В 2017 году банки понесли убытки в размере 160,3 млрд тенге ($11,6 млн по курсу на 26 сентября).

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