Песок на пляже Болгара подогреют за бюджетный счёт

г. Болгар, Татария, , 08:16 — REGNUM Создание пляжа с искусственным подогревом песка в городе Болгар обойдётся бюджету Татарии свыше 123 млн рублей. Заявку на реализацию данного проекта в рамках аукциона подала лишь одна компания — ООО «Грань», ранее отметившаяся на строительстве исламской академии Болгара и Белой мечети. Ей будет предложено заключить контракт на начальных условиях. Сам тендер признан несостоявшимся и проходил в рамках сборного лота, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» подвело итоги аукциона, объявленного сразу по трём проектам. Единственная заявка была подана только на один из них — на благоустройство береговой линии гостиничного комплекса «Кол Гали» в городе Болгар. Проект включает в себя оборудование тёплого пляжа в spa-комплексе отеля, где за счёт прокладки труб горячего водоснабжения температура песка должна быть на уровне 26 градусов, если уличная температура достигает 15 градусов. В составе проекта также амфитеатр и отдельно стоящий бассейн. До 30 июня 2019 года работы по созданию пляжа победитель тендера должен завершить.

Напомним, на территории комплекса, где предстоит создать пляж, запланировано строительство гостиницы с банным комплексом и подземной парковкой, наружный бассейн и котельную. В документации отмечается, что гостиница является аналогом исторической Белой палаты в Болгаре в XIV веке.

Заявка на реализацию проекта в рамках аукциона с начальной ценой 123 095 804 рубля поступила лишь от одной компании — ООО «Грань». Она создана в июле 1998 года в Казани, уставный капитал — 1,2 млн рублей, основная специализация — строительство жилых и нежилых зданий. Гендиректор — Леонид Анисимов, а единственный участник — Нина Анисимова. В разные годы ООО выступало учредителем и соучредителем трёх юрлиц, два из которых уже ликвидированы, в числе действующих — ООО «Грань Девелопмент». Оно также специализируется на строительстве, и является совладельцем строительного ООО «Грань-дом».

По информации из открытых источников, участник тендера ранее уже работал на строительстве Болгарской исламской академии и Белой мечети в Болгаре.

Напомним, древний город Болгар вошёл в Список всемирного наследия в июне 2014 года. В X—XI вв он был cтoлицeй Boлжcкoй Бoлгapии. В регионе уже несколько лет продолжаются работы по восстановлению объектов наследия на его территории.

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